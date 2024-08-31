Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
«Автором медали стал наш параатлет Элбек Султонов, выступающий в программе по толканию ядра в категории F12», — говорится в сообщении.
По итогам бескомпромиссных состязаний Султонов зафиксировал результат 16.45 м и поднялся на высшую ступень пьедестала.
Таким образом, в копилке делегации Узбекистана в настоящее время имеются 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.