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Париж-2024: Узбекский параатлет завоевал еще одно золото Олимпиады

Количество медалей, завоеванных делегацией Узбекистана на летних Паралимпийских Играх в Париже, достигло семи.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала очередную золотую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

«Автором медали стал наш параатлет Элбек Султонов, выступающий в программе по толканию ядра в категории F12», — говорится в сообщении.

По итогам бескомпромиссных состязаний Султонов зафиксировал результат 16.45 м и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Таким образом, в копилке делегации Узбекистана в настоящее время имеются 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.