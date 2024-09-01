Российские спортсмены завоевали десять медалей в третий день Паралимпиады

В субботу золото завоевали параатлеты Александр Яремчук (бег на 1500 метров, категория T46) и Алексей Чуркин (метание булавы, F32), а также пловчиха Валерия Шабалина (200 метров вольным стилем, S14).
Серебряные медали выиграли параатлеты Александр Костин (бег на 5000 метров, T13), Анна Кулинич-Сорокина (метание копья, F12), пловцы Виктория Ищиулова (100 метров на спине, S8), Владимир Даниленко (50 метров на спине, S2) и паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов (свыше 80 кг, К44).
Бронзовые медали взяли бегун Антон Кулятин (бег на 5000 метров, T13) и параатлетка Ирина Вертинская (толкание ядра, F37).
По итогам трех соревновательных дней на счету сборной России стало 19 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев в нейтральном статусе.