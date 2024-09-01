Париж-2024: В копилке Узбекистана еще четыре медали Паралимпийских Игр

«Еще одна золотая медаль в активе делегации Узбекистана. Данную награду завоевал пара-атлет Ёркинбек Одилов, выступавший в программе по метанию копья в категории F57. Одилов, занявший 4 место на Играх Токио-2020, на нынешней Паралимпиаде с результатом 50.32 м, поднялся на высшую ступень пьедестала», — отметили в Комитете.