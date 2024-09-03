Двое спортсменов из Свердловской области выступят на Паралимпийских играх

В Париже на XVII летних Паралимпийских играх выступят легкоатлеты из Свердловской области. Никита Котуков будет соревноваться в прыжках в длину уже 3 сентября в 16:00 (по Екатеринбургу, UTC +5), а Анастасия Соловьева из Дегтярска покажет себя 7 числа.