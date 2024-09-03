Двое спортсменов из Свердловской области выступят на Паралимпийских играх

В Париже на XVII летних Паралимпийских играх выступят легкоатлеты из Свердловской области. Никита Котуков будет соревноваться в прыжках в длину уже 3 сентября в 16:00 (по Екатеринбургу, UTC +5), а Анастасия Соловьева из Дегтярска покажет себя 7 числа.
— Свердловская область славится своими паралимпийскими традициями, наш регион стоял у истоков паралимпийского движения в стране. Эта тенденция не ослабевает и сегодня, — заявил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. — Хочется пожелать удачи Анастасии Соловьевой и Никите Котукову в Париже.
Паралимпийские игры во Франции проходят с 28 августа по 8 сентября включительно. На соревнования отправились 88 спортсменов из России.
Анастасия Соловьева и Никита Котуков являются заслуженными мастерами спорта России, призерами Паралимпийских игр в Токио, чемпионатов мира и Европы.