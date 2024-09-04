«Вызывают брезгливость». Дегтярёв высказался о сменивших спортивное гражданство россиянах

«Те, кто меняют гражданство, их поступок у меня вызывает вопросы. Зачем менять спортивное гражданство? А потом получают призовые — и в Думу. Это что такое? У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ».