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«Вызывают брезгливость». Дегтярёв высказался о сменивших спортивное гражданство россиянах

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о сменивших спортивное гражданство россиянах на полях Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 4 сентября, там проходит сессия «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ».

«Те, кто меняют гражданство, их поступок у меня вызывает вопросы. Зачем менять спортивное гражданство? А потом получают призовые — и в Думу. Это что такое? У меня бы вызывало это брезгливое отношение. Я этого не понимаю», — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ».

Ранее Михаил Дегтярёв поддержал участие россиян в Паралимпийских играх — 2024 в Париже, а также заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не собирается разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).