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Журова ответила министру спорта Украины: «Не дождутся! Когда СВО закончится, мы вернемся с флагом и гимном»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова министра Министр молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Бедный заявил, что Украина выработала план по недопуску российских спортсменов к участию в зимних Играх-2026.

«А украинцы уверены, что СВО к тому моменту не закончится? Или что, даже в случае окончания СВО нас еще лет 10 пускать не будут? Не дождутся! Когда СВО закончится, мы вернемся с флагом и гимном, а Украина ничего не сможет с этим поделать. Что касается их плана, то, как понимаю, они будут стараться не допустить нас до отборов. При этом слышала, что, например, федерации зимних видов спорта уже вовсю обсуждают наше возвращение. Проходили конференции, и Украине там слова особо не давали. Она уже поднадоела всем своей истерией. Возможно, пока не все публично об этом говорят, но настроения именно такие», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».