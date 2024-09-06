Журова ответила министру спорта Украины: «Не дождутся! Когда СВО закончится, мы вернемся с флагом и гимном»

«А украинцы уверены, что СВО к тому моменту не закончится? Или что, даже в случае окончания СВО нас еще лет 10 пускать не будут? Не дождутся! Когда СВО закончится, мы вернемся с флагом и гимном, а Украина ничего не сможет с этим поделать. Что касается их плана, то, как понимаю, они будут стараться не допустить нас до отборов. При этом слышала, что, например, федерации зимних видов спорта уже вовсю обсуждают наше возвращение. Проходили конференции, и Украине там слова особо не давали. Она уже поднадоела всем своей истерией. Возможно, пока не все публично об этом говорят, но настроения именно такие», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».