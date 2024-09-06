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«Россияне должны сидеть за колючей проволокой». Украинка возмущена спортсменами из России на Паралимпиаде в Париже

Украинка Людмила Данилина, завоевавшая серебро на Паралимпийских играх в Париже в забеге на 1500 метров в классе Т20, выступила с жесткой критикой в адрес президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.

Источник: Getty Images

38-летняя спортсменка-паралимпийка выразила возмущение допуском россиян к Паралимпиаде в Париже.

"Хочу обратиться к самому главному человеку, допустившему российских спортсменов в качестве нейтральных. У меня очень много вопросов к его честности.

Мы должны во Франции с ними есть в одной столовой, жить в одной паралимпийской деревне и не имеем права плюнуть в морду, потому что за это накажут. Не могу плюнуть им в морду и должна с этим ходить две недели.

Хочу обратиться к этому человеку: ты недостоин. Ты не можешь говорить, что спорт для всех справедлив. Твои слова не имеют никакого значения. Ты продал весь спорт.

В финале я бежала, чтобы все услышали: этот человек не имеет права занимать этот пост. Потому что его слова, что спорт для всех — это неправильные слова. Спорт вообще не должен быть для россиян, они должны сидеть за колючей проволокой.

Они все поддерживают своего президента, нам смеются за спиной, потому что мы ничего не можем сделать, иначе нас дисквалифицируют", — в числе прочего сказала Данилина, слова которой приводят украинские СМИ.

3 сентября сообщалось, что на Украине пожаловались на провокации со стороны россиян на Паралимпиаде в Париже: «Будет беда. Они доиграются». В тот же день появилась информация, что украинский спортсмен оскорбил русского чемпиона: «Я проиграл этому недоразумению».