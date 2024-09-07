Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Китая в шестой раз подряд стала победителем Паралимпийских игр

Китайские спортсмены завоевали 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград.

Источник: PARALYMP.RU

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже.

Китайские спортсмены завоевали 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград. Второе место занимает команда Великобритании, у которой 45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых (итого — 107) медалей. Британские спортсмены лишились математических шансов обойти команду Китая в медальном зачете.

Сборная Китая выиграла Паралимпиаду в шестой раз подряд. Ранее китайские спортсмены становились победителями Игр в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. На прошлой Паралимпиаде китайские спортсмены завоевали 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду.