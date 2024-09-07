Сборная Китая в шестой раз подряд стала победителем Паралимпийских игр

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже.
Китайские спортсмены завоевали 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград. Второе место занимает команда Великобритании, у которой 45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых (итого — 107) медалей. Британские спортсмены лишились математических шансов обойти команду Китая в медальном зачете.
Сборная Китая выиграла Паралимпиаду в шестой раз подряд. Ранее китайские спортсмены становились победителями Игр в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах. На прошлой Паралимпиаде китайские спортсмены завоевали 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду.