Сборная Китая в шестой раз подряд стала победителем Паралимпийских игр

Китайские спортсмены завоевали 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград. Второе место занимает команда Великобритании, у которой 45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых (итого — 107) медалей. Британские спортсмены лишились математических шансов обойти команду Китая в медальном зачете.