Казахстан с рекордом завершил выступление на Паралимпиаде-2024

Казахстан завоевал девять медалей, из них 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Это рекорд по наградам в истории страны. До этого лучший результат был достигнут на Паралимпиаде-2020 в Токио, когда казахстанцы выиграли 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую).