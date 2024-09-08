Казахстан с рекордом завершил выступление на Паралимпиаде-2024

Казахстан завоевал девять медалей, из них 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Это рекорд по наградам в истории страны. До этого лучший результат был достигнут на Паралимпиаде-2020 в Токио, когда казахстанцы выиграли 5 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую).
На Паралимпиаде-2024 на пьедестал почета поднялись Давид Дегтярев (золото, пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (золото, дзюдо), Еркин Габбасов (серебро, стрельба), Нурдаулет Жумагали (серебро, плавание), Ергали Шамей (серебро, дзюдо), Дастан Мукашбеков (бронза, легкая атлетика/толкание ядра), Даяна Федосова (бронза, дзюдо), Зарина Раифова (бронза, дзюдо), Журкамырза Шукурбеков (бронза, дзюдо).
Казахстан (9/2−3−4) располагается на 39-м месте в медальном зачете. В топ-3 входят Китай (217/94−74−49), Великобритания (120/47−42−31) и США (103/36−41−26).