Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Париже.
Последним из российских спортсменов выступление на Паралимпиаде завершил Денис Гаврилов. Он занял 4-е место в марафонском беге среди атлетов с нарушением зрения.
Российским и белорусским паралимпийцам было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. Белорусы выиграли 6 золотых и 1 серебряную медаль.
В Паралимпиаде принимали участие 88 российских спортсменов. Они выступали в пяти видах спорта — легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо.
Церемония закрытия Паралимпиады пройдет в воскресенье на стадионе «Стад де Франс».