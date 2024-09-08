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Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

На Паралимпиаде выступили 88 российских атлетов.

Источник: Официальный сайт Международного олимпийского комитета

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали на Паралимпийских играх в Париже.

Последним из российских спортсменов выступление на Паралимпиаде завершил Денис Гаврилов. Он занял 4-е место в марафонском беге среди атлетов с нарушением зрения.

Российским и белорусским паралимпийцам было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. Белорусы выиграли 6 золотых и 1 серебряную медаль.

В Паралимпиаде принимали участие 88 российских спортсменов. Они выступали в пяти видах спорта — легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо.

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет в воскресенье на стадионе «Стад де Франс».