Мамиашвили: Оценка Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было. Господь отвел нас

— Здесь масса вопросов. Те условия, которые были предложены для российской команды, думаю, господь отвел нас от этого. Потому что наше присутствие там — это подтверждение тому, что мы разделяем позицию МОК и тех, кто диктует ее этой организации. А это, честно говоря, игра уже не по правилам. Мы это категорически не разделяем. Тем более никто не уполномачивал МОК определять составы команд. Как можно нормально относиться к мерзости, которую устроили, начиная с церемонии открытия Олимпиады? Какую дать оценку Играм в Париже? Для меня этой Олимпиады не было, — сказал Мамиашвили «СЭ».