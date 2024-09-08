Герои нашего времени. Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Как любят говорить паралимпийцы, медального плана перед ними никогда не стоит. Фразу «мы медали не считаем, мы медали завоевываем», принадлежащую почетному президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину, год от года цитируют как спортсмены, так и руководство организации. И это действительно так, однако именно медали самый красноречивый показатель работы, проделанной командой за цикл. В случае со сборной России этот цикл состоял из санкций, отстранений, унижений и конкретного человеческого горя. Иначе то, что происходит со спортсменами, не попавшими на главный старт жизни, не назовешь.