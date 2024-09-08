Герои нашего времени. Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Победившая в общем зачете команда Китая была представлена в Париже 284 атлетами, и на их счету 220 наград, из которых 94 золотые. На прошлой летней Паралимпиаде в Токио российскую сборную в 19 видах спорта из 22 представляли 243 спортсмена, которые завоевали 118 медалей, из которых 36 высшего достоинства. Тогда сборная России была четвертой в неофициальном командном зачете, спустя три года решением оргкомитета Паралимпиады и служб безопасности Франции ее сократили почти втрое.
Как любят говорить паралимпийцы, медального плана перед ними никогда не стоит. Фразу «мы медали не считаем, мы медали завоевываем», принадлежащую почетному президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину, год от года цитируют как спортсмены, так и руководство организации. И это действительно так, однако именно медали самый красноречивый показатель работы, проделанной командой за цикл. В случае со сборной России этот цикл состоял из санкций, отстранений, унижений и конкретного человеческого горя. Иначе то, что происходит со спортсменами, не попавшими на главный старт жизни, не назовешь.
В 2022 году на зимних Играх в Пекине подобное пережили более 70 российский атлетов, они были вынуждены покинуть китайскую столицу 6 марта, через день после церемонии открытия. А 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР. Правда, через месяц апелляционный трибунал удовлетворил жалобу российской стороны на это решение.
Перед Играми в Париже многих российских спортсменов вынудили отказаться от поездки, поставив перед выбором. В обмен на участие в соревнованиях атлеты должны были подписать декларацию, согласно которой они не работают по контракту с вооруженными силами и силами безопасности РФ и не поддерживают спецоперацию.
Допуск российских и белорусских спортсменов поддержали лишь семь международных федераций по видам, входящим в программу Паралимпийских игр. Это федерации тенниса, настольного тенниса, гребли на байдарках и каноэ, Международный союз велосипедистов, всемирные федерации триатлона, тхэквондо и стрельбы из лука. Выступить в итоге удалось лишь в пяти — в настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, триатлоне и тхэквондо.
Выше самых смелых ожиданий
Победителями и призерами Паралимпиады в Париже стали 39 россиян. Наивысшего успеха добились пловцы и легкоатлеты. Дарья Лукьяненко завоевала три золота (200 м комплексом, 100 м брассом и 100 м вольным стилем) и две бронзы (400 м вольным стилем и 100 м брассом), при этом она сумела обновить собственный мировой рекорд. Двукратной чемпионкой Игр стала Валерия Шабалина, также на ее счету серебро и бронза. Роман Жданов принес команде два золота и серебро. Легкоатлет Андрей Вдовин стал обладателем двух золотых и одной бронзовой медали. Мировыми рекордами также отметились паралимпийские чемпионы Мария Павлова в плавании и легкоатлет Владимир Свиридов.
Подводя итоги выступления россиян на Играх, глава ПКР Павел Рожков подчеркнул, что своим выступлением команда превзошла даже самые смелые ожидания. «Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей, несмотря на отсутствие полноценной международной соревновательной практики на протяжении последних лет и на то, что выступали в усеченном составе», — сказал Рожков ТАСС.
Министр спорта России Михаил Дегтярев в комментарии агентству отметил безграничные возможности российских паралимпийцев. «Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже. Из-за всевозможных ограничений для нашей команды в условиях, когда российские атлеты долгое время не участвовали в международных соревнованиях, считаю их выступление в Париже достойным», — заявил Дегтярев.
Оценка результата россиян в Париже от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой была сколь краткой, столь же и эмоциональной. «Лучшие в мире. Были, есть и будут», — сказала она ТАСС.