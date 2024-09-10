«Политическая конъюнктура». Журова объяснила выпады Гашека против России

"У Гашека раньше была очень жесткая позиция по отношению к нашей стране. А месяц назад он начал менять риторику в адрес России. Он изменяет свою позицию так, как ему угодно. Это такая политическая история, он ориентируется на свою аудиторию. А она у него разная: кто-то поддерживает его заявления против России, кто-то — нет. Поэтому, возможно, сейчас он считает лучшим для себя придерживаться какой-то нейтральной линии. Складывается ощущение, что он хочет угодить и нашим, и вашим, чтобы выиграть и там, и там. Политическая конъюнктура — это дело такое.