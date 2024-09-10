Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Политическая конъюнктура». Журова объяснила выпады Гашека против России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение бывшего голкипера сборной Чехии и московского «Спартака» Доминика Гашека баллотироваться в сенат.

Источник: РИА "Новости"

"У Гашека раньше была очень жесткая позиция по отношению к нашей стране. А месяц назад он начал менять риторику в адрес России. Он изменяет свою позицию так, как ему угодно. Это такая политическая история, он ориентируется на свою аудиторию. А она у него разная: кто-то поддерживает его заявления против России, кто-то — нет. Поэтому, возможно, сейчас он считает лучшим для себя придерживаться какой-то нейтральной линии. Складывается ощущение, что он хочет угодить и нашим, и вашим, чтобы выиграть и там, и там. Политическая конъюнктура — это дело такое.

Гашек, насколько я знаю, еще и в президенты Чехии собирается баллотироваться. Поэтому он играет, как говорится, вдолгую", — сказала Журова в интервью РИА Новости.

Напомним, с начала СВО Гашек резко высказывается в адрес России, в том числе призывая НХЛ отказаться от российских хоккеистов.