Себастьяна Коу могут не допустить к выборам на пост главы МОК

В соответствии с Олимпийской хартией глава комитета должен быть членом организации на момент избрания и в течение всего срока своего пребывания на посту президента. Также член МОК, достигший предельного возраста (70 лет), теряет своё членство в организации, если только он не будет предложен исполкомом и избран сессией МОК на новый четырёхлетний срок, который возможен только один раз.