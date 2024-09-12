РУСАДА в августе выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24, в мае — 19, в июне — 22. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.