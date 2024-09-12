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РУСАДА в августе выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

В июле был 31 такой случай.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в августе 2024 года зафиксировали 42 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В августе было зафиксировано 42 нарушения правил доступности для тестирования», — сообщила собеседница ТАСС. В июле был 31 такой случай.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15, в марте — 9, в апреле — 24, в мае — 19, в июне — 22. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.