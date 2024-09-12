Рожков сообщил, что решения об участии россиян в следующих Паралимпиадах пока нет

«Что касается зимних Игр, здесь еще сложнее вопрос. Два года назад некоторые виды спорта были переданы в международные олимпийские федерации. Какая там обстановка — вы знаете, мы, например, так и не смогли преодолеть преграды в велоспорте. На сегодня непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Играм. Мы начали вести консультации, но определенности пока нет», — заключил Рожков.