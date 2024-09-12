Мишустин направил приветствие участникам II Всероссийских спортивных игр

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и II Всероссийского форума «Вера и спорт». Телеграмма опубликована на сайте правительства.
«В России развитие спорта и физической культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения являются главными национальными приоритетами. Большая работа в этом направлении ведется в рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта”. И, конечно, проведение игр — пример успешного государственно-церковного взаимодействия, — говорится в сообщении. — Добрые инициативы РПЦ и других конфессий по организации соревнований находят поддержку в обществе. Такие мероприятия способствуют формированию гармоничной личности, воспитывают у молодежи уважительное отношение к людям разных религий и национальностей, любовь к Родине».
На играх, которые состоятся в Нижнем Новгороде, пройдут соревнования по баскетболу, самбо, мини-футболу, шахматам, настольному теннису. Также в их рамках пройдет форум «Вера и спорт», где будут рассмотрены важные темы, посвященные популяризации здорового образа жизни, приобщению подрастающего поколения к спортивным занятиям, а также укреплению межнациональных и межконфессиональных дружественных связей, сохранению памяти и духовного наследия святого благоверного князя Александра Невского.