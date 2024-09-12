Мишустин направил приветствие участникам II Всероссийских спортивных игр

«В России развитие спорта и физической культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения являются главными национальными приоритетами. Большая работа в этом направлении ведется в рамках государственной программы Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта”. И, конечно, проведение игр — пример успешного государственно-церковного взаимодействия, — говорится в сообщении. — Добрые инициативы РПЦ и других конфессий по организации соревнований находят поддержку в обществе. Такие мероприятия способствуют формированию гармоничной личности, воспитывают у молодежи уважительное отношение к людям разных религий и национальностей, любовь к Родине».