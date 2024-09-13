РУСАДА не испытывает проблем во взаимоотношениях с WADA из-за задержки с выплатой взносов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не испытывает никаких проблем во взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за задержки в выплате Россией в бюджет WADA ежегодных членских взносов. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
«Ежегодный взнос в WADA выплачивает Министерство спорта России, РУСАДА к этому не имеет отношения, — рассказала Логинова. — Мы также оплачиваем некоторые счета и делаем это своевременно. Например, суммы, которые были определены Спортивным арбитражным судом, и расходы по текущей деятельности агентства. Да, ограничения в части перевода денежных средств сейчас только усиливаются, но мы находим способы оплаты всех счетов».
«Никаких проблем в общении с коллегами из WADA из-за задержки выплаты взносов мы не испытываем. У нас хорошие партнерские отношения, мы получаем помощь по всем вопросам, которые у нас возникают в ходе нашей операционной деятельности. Все также советуемся, общаемся и отправляем детальные ежемесячные отчеты», — добавила руководитель РУСАДА.
Размер взноса России в WADA на 2023 год составлял $1 267 023. По состоянию на начало сентября было выплачено $53 237, что составляет 4,2% от всей суммы. РФ остается выплатить $1 213 786. В 2024 году РУСАДА ждет от России выплаты взноса размером $1 335 860.
Андрей Федоров, занимавший пост заместителя министра спорта РФ, 8 мая на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что WADA под разными поводами отказывается принимать взнос за 2023 год. Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ Наталья Паршикова отметила тогда, что Россия делает все со своей стороны, чтобы закрыть задолженность по взносу за 2023 год.
После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.