РУСАДА не испытывает проблем во взаимоотношениях с WADA из-за задержки с выплатой взносов

«Ежегодный взнос в WADA выплачивает Министерство спорта России, РУСАДА к этому не имеет отношения, — рассказала Логинова. — Мы также оплачиваем некоторые счета и делаем это своевременно. Например, суммы, которые были определены Спортивным арбитражным судом, и расходы по текущей деятельности агентства. Да, ограничения в части перевода денежных средств сейчас только усиливаются, но мы находим способы оплаты всех счетов».