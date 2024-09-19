Эксперт объяснила допуск Коу до выборов президента МОК

«Поэтому от Великобритании может быть еще один человек. Писали, что вакантное место занял Хью Робертсон, но сейчас выясняется, что у него не индивидуальный статус, а специальный — из 70 индивидуальных членов семь могут быть избраны в статусе special case, без привязки к стране. Поэтому у Коу или Элиаша есть возможность сменить статус с представителя международной федерации на индивидуального члена МОК», — пояснила она.