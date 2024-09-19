Эксперт объяснила допуск Коу до выборов президента МОК

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сохраняет возможность стать президентом Международного олимпийского комитета (МОК), потому что в организации остается квота индивидуального члена от Великобритании. Об этом ТАСС сообщила один из лидеров заявочной кампании Сочи за право проведения Олимпиады, бывший руководитель международного департамента Олимпийского комитета России Елена Аникина.
Согласно документу комитета по этике МОК будущий президент должен провести в должности весь восьмилетний срок, в то время как членство Коу в организации должно истечь в 2027 году — вместе с его сроком на посту президента World Athletics. В СМИ сообщалось, что он не сможет поменять статус членства на индивидуальный, потому что у Великобритании эта квота уже занята.
«От каждой страны индивидуальный независимый статус может иметь только один член МОК, — сказала Аникина. — Если мы говорим о Себастьяне Коу или [еще одном кандидате] Йохане Элиаше, то они оба представляют Великобританию, а в МОК уже есть независимый кандидат — [дочь Елизаветы II] принцесса Анна, но она была избрана до 2000 года, поэтому ее квота не учитывается — правила поменялись позднее».
«Поэтому от Великобритании может быть еще один человек. Писали, что вакантное место занял Хью Робертсон, но сейчас выясняется, что у него не индивидуальный статус, а специальный — из 70 индивидуальных членов семь могут быть избраны в статусе special case, без привязки к стране. Поэтому у Коу или Элиаша есть возможность сменить статус с представителя международной федерации на индивидуального члена МОК», — пояснила она.
Коу также может помешать возраст — ему 67 лет, в то время как согласно документу этической комиссии глава МОК не должен быть старше 70 лет. «Но если он сейчас изберется президентом, совершенно очевидно, что его срок членства в МОК в 2029-м году будет продлен. Нет никаких сомнений», — считает Аникина.
На пост президента МОК претендуют семь человек — Коу, президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию представительница Зимбабве Кирсти Ковентри.