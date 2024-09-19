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В ITA сообщили о рекордном проценте протестированных спортсменов на Олимпиаде в Париже

Международное агентство допинг-тестирования проверило 38,75% участников Олимпиады.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) взяло пробы у 4 150 спортсменов на Олимпиаде в Париже, что является рекордным показателем в истории Игр. Об этом свидетельствуют материалы, представленные ТАСС ITA.

ITA протестировало 38,75% участников Олимпиады. Как сообщили в пресс-службе, это на 4% больше, чем на Играх в Токио и на 10% больше, чем во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В общей сложности во время парижской Олимпиады было собрано 6 130 допинг-проб.

Наибольшее число проб было взято у спортсменов из США, Франции, Китая, Австралии и Великобритании. Наибольшее количество проверок на допинг зафиксировано в легкой атлетике, водных видах спорта, велоспорте, гребле и борьбе. По итогам взятых проб было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.