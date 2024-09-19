В ITA сообщили о рекордном проценте протестированных спортсменов на Олимпиаде в Париже

ITA протестировало 38,75% участников Олимпиады. Как сообщили в пресс-службе, это на 4% больше, чем на Играх в Токио и на 10% больше, чем во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В общей сложности во время парижской Олимпиады было собрано 6 130 допинг-проб.