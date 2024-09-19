В федерации удивились предложению исключить чирлидинг из школьной программы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Предложение исключить чирлидинг из школьных уроков физкультуры является странным. Такое мнение ТАСС высказала первый вице-президент Федерации чирлидинга и чир-спорта России Валентина Новикова.
Министерство просвещения России разработало проект приказа об исключении вариативных модулей «Гольф» и «Чир-спорт» из уроков физкультуры. Такое решение объясняется тем, дисциплины практикуются за рубежом и не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.
«Это достаточно странно, — сказала Новикова. — Мы как раз говорим о том, что спорт должен быть вне политики, он не виноват в том, что он так называется. Чирлидингом занимаются тысячи людей, я бы даже сказала, что истоки чирлидинга мы усматриваем в наших советских традициях, потому что во время парада физкультурников было много акробатических этюдов, которые сейчас используются в методике построения чирлидинговых программ. В прошлом году чирлидинг стоял в программе президентских соревнований и прошел успешно».
«Не понимаю, зачем это привязывать к политике, потому что у нас многие виды спорта пришли с Запада: хоккей — из Канады, футбол — из Англии, баскетбол — тоже не из России. Так что это очень оголтелое поведение, популизм современного времени, зачем это делать — я не понимаю», — добавила она.
Собеседница агентства подчеркнула, что чирлидинг не входит в обязательную программу школьных уроков физкультуры. «Он обсуждается в качестве модульного, то есть по выбору учителя физкультуры. Сейчас эту тему мы обсуждаем в Москве, планируются семинары для тех, кто захочет этим заниматься», — отметила она.