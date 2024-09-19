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Журова предложила переименовать чирлидинг на русский лад

Ранее Минпросвещение РФ предложило убрать «Чир-спорт» из модулей уроков физкультуры.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чирлидинг необходимо сохранить в рамках школьных занятий, но переименовать на русский лад. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Обидно и за чирлидинг. Мы можем поменять название и назвать по-русски, это не проблема. Это возможность для массового занятия физической культурой. Не все же пойдут в спорт высших достижений», — сказала Журова.

Министерство просвещения России разработало проект приказа, согласно которому предлагается убрать вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» из уроков физкультуры как «не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам» виды спорта.