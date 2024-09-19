Журова предложила переименовать чирлидинг на русский лад

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чирлидинг необходимо сохранить в рамках школьных занятий, но переименовать на русский лад. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Обидно и за чирлидинг. Мы можем поменять название и назвать по-русски, это не проблема. Это возможность для массового занятия физической культурой. Не все же пойдут в спорт высших достижений», — сказала Журова.
Министерство просвещения России разработало проект приказа, согласно которому предлагается убрать вариативные модули «Гольф» и «Чир-спорт» из уроков физкультуры как «не соответствующие отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам» виды спорта.