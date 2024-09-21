Матыцин заявил, что Россия готова помочь Бразилии в организации Игр БРИКС — 2025

«Мы надеемся, что формат открытых соревнований сохранится, с нашей стороны мы делаем все возможное, — сказал Матыцин. — Через Министерство спорта России будет вестись очень конструктивный диалог с нашими бразильскими партнерами. Тем более что он и так уже установлен. Надеюсь, что этот проект будет успешным».