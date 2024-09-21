Матыцин заявил, что Россия готова помочь Бразилии в организации Игр БРИКС — 2025

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин надеется, что Игры стран БРИКС, которые в 2025 году примет Бразилия, пройдут в открытом формате. Об этом Матыцин заявил ТАСС.
«Мы надеемся, что формат открытых соревнований сохранится, с нашей стороны мы делаем все возможное, — сказал Матыцин. — Через Министерство спорта России будет вестись очень конструктивный диалог с нашими бразильскими партнерами. Тем более что он и так уже установлен. Надеюсь, что этот проект будет успешным».
Министр спорта Бразилии Андре Фуфука заявил в конце июня, что его страна в 2025 году «способна подарить грандиозное действо и множество спортивных мероприятий». Глава ведомства также сообщил, что место проведения Игр БРИКС — 2025 пока не известно. По его словам, выбор места проведения соревнований идет между городами Салвадор и Форталеза на северо-востоке Бразилии. Министр отметил, что проведение Игр БРИКС в Бразилии позволит привлечь инвестиции в развивающийся регион на северо-востоке страны.
Игры БРИКС в 2024 году проходили в Казани и Москве, в соревнованиях приняли участие спортсмены в том числе из стран, не являющихся членами БРИКС. Было разыграно 387 комплектов медалей.