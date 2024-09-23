Российский спортсмен ответил украинцу после оскорбления на Паралимпиаде

«Единственный негативный момент за всю Паралимпиаду — это слова украинца Александра Литвиненко в мой адрес. Я не воспринял эти слова серьезно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же все равно одна большая семья. Вот вам пример. В 2019 году на чемпионате мира я выиграл золото в прыжках в длину, а Литвиненко — бронзу. И тогда мы вместе с ним как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале, обнимались с национальными флагами. Все было замечательно», — приводит слова Торсунова Metaratings.ru.