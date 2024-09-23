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Российский спортсмен ответил украинцу после оскорбления на Паралимпиаде

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов прокомментировал инцидент с украинцем Александром Литвиненко на Паралимпийских играх в Париже.

Источник: РИА "Новости"

Торсунов с результатом 5,83 метра завоевал золотую медаль в прыжках в длину в категории Т36 среди лиц с нарушением координации, установив паралимпийский рекорд. Литвиненко (5,76) стал третьим. После награждения Национальная общественная телерадиокомпания Украины привела слова Литвиненко, сказавшего: «я проиграл этому недоразумению».

«Единственный негативный момент за всю Паралимпиаду — это слова украинца Александра Литвиненко в мой адрес. Я не воспринял эти слова серьезно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же все равно одна большая семья. Вот вам пример. В 2019 году на чемпионате мира я выиграл золото в прыжках в длину, а Литвиненко — бронзу. И тогда мы вместе с ним как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале, обнимались с национальными флагами. Все было замечательно», — приводит слова Торсунова Metaratings.ru.

Торсунову 34 года, он является победителем Паралимпийских игр в Париже и Токио, а также трехкратным чемпионом мира.