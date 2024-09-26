«Должны исчезнуть причины для отстранения». Кандидат в президенты МОК выдвинул ультиматум России

Понятно, что Самаранч перед выборами в нынешней обстановке вряд ли хочет прослыть русофилом, а значит, может бросаться острыми фразами для повышения своих шансов на избрание. Но при этом даже в случае победы на выборах главы МОК он также наверняка не сможет, даже если вдруг захочет, ослабить санкции по отношению к россиянам. Не поймут. Можно вспомнить, что и Томас Бах десять лет назад тоже считался другом России, а теперь в нашей стране он воспринимается совсем по-другому. В общем, если кто-то думает, что президентом МОК в лице Самаранча-младшего может стать «наш человек», то он явно ошибается.