Глава МОК заявил, что допуск российских атлетов на соревнования без флага укрепляет мир

«В нашем мире, где властвуют ненависть, войны и конфликты, Олимпийские игры могут стать символом единства человечества. В Париже мы убедились, насколько хорошо сработало наше решение допустить отдельных нейтральных спортсменов на строгих условиях. Таким образом мы могли гарантировать, что спорт будет способствовать укреплению мира, а не углублять конфронтацию», — цитирует обращение Баха к делегатам конгресса Международного союза биатлонистов ТАСС.