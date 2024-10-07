Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев: Возмущает дурацкая позиция Позднякова. Он превратился в бюрократа, который перестал любить спортсменов

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев дал интервью сайту Metaratings.ru, в котором он в числе прочего выступил с критикой в адрес президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Источник: РИА "Новости"

— Как сильно вообще отстранение ударило по российскому спорту?

— Очень сильно. Только идиот этого может не понимать.

— Вы общаетесь с первыми лицами российского спорта. Как они воспринимают эту ситуацию?

— Я не чиновник, поэтому мне в этом смысле легко. Но мне нравится здравая позиция министра спорта Дегтярева, а возмущает и расстраивает дурацкая позиция Станислава Позднякова. Он из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов.

Многие люди, я бы даже сказал большинство, потому что я хожу по улице, встречаюсь, в том числе общаюсь со многими чиновниками разного уровня, меня поддерживают. Потому что моя позиция — справедливая. Я людей люблю, но это не значит, что я их не критикую.

— Дегтярев уже пару месяцев работает на посту министра спорта. Как оцените его работу?

— Очевидно, что он сделал много верных шагов. Но пока рано что-то говорить.

В сентябре сообщалось, что Губерниев высмеял президента Олимпийского комитета России, припомнив ему слова про иноагентов. В апреле президент ОКР Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов из России в контексте выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.