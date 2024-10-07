Губерниев: Возмущает дурацкая позиция Позднякова. Он превратился в бюрократа, который перестал любить спортсменов

Многие люди, я бы даже сказал большинство, потому что я хожу по улице, встречаюсь, в том числе общаюсь со многими чиновниками разного уровня, меня поддерживают. Потому что моя позиция — справедливая. Я людей люблю, но это не значит, что я их не критикую.