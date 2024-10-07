Губерниев: Возмущает дурацкая позиция Позднякова. Он превратился в бюрократа, который перестал любить спортсменов

— Как сильно вообще отстранение ударило по российскому спорту?
— Очень сильно. Только идиот этого может не понимать.
— Вы общаетесь с первыми лицами российского спорта. Как они воспринимают эту ситуацию?
— Я не чиновник, поэтому мне в этом смысле легко. Но мне нравится здравая позиция министра спорта Дегтярева, а возмущает и расстраивает дурацкая позиция Станислава Позднякова. Он из великого чемпиона превратился в бюрократа, который почему-то перестал любить спортсменов.
Многие люди, я бы даже сказал большинство, потому что я хожу по улице, встречаюсь, в том числе общаюсь со многими чиновниками разного уровня, меня поддерживают. Потому что моя позиция — справедливая. Я людей люблю, но это не значит, что я их не критикую.
— Дегтярев уже пару месяцев работает на посту министра спорта. Как оцените его работу?
— Очевидно, что он сделал много верных шагов. Но пока рано что-то говорить.
В сентябре сообщалось, что Губерниев высмеял президента Олимпийского комитета России, припомнив ему слова про иноагентов. В апреле президент ОКР Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов из России в контексте выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.