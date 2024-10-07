Глава Toyota заявил о прекращении сотрудничества с МОК: «Олимпийские игры становятся все более политизированными»

Toyota заключила 10-летнее спонсорское соглашение в 2015 году с Международным олимпийским комитетом (МОК). После окончания Парижских игр автопроизводитель решил прекратить действие контракта.
«Я уже некоторое время задаюсь вопросом, действительно ли Олимпийские игры ставят спортсменов на первое место. Игры становятся более политизированными», — сказал Тоеда на собственном канале компании на ютубе.
Логотипы Олимпиады, которые в настоящее время используются на продуктах Toyota, будут постепенно убраны, и автомобили компании больше не будут предоставляться для участия в мероприятии.