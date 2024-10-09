В ООН осудили отношение МОК к женскому спорту: «В некоторых обстоятельствах тесты на определение пола необходимы»

«Существуют обстоятельства, при которых тесты на определение пола необходимы, законны и пропорциональны для обеспечения справедливости и безопасности в спорте. Например, на Олимпийских играх 2024 года в Париже боксеры-женщины должны были соревноваться с двумя боксерами, чья гендерная принадлежность была под большим вопросом. Но Международный олимпийский комитет отказался проводить тест на определение пола. Современные технологии позволяют провести надежную процедуру скрининга пола с помощью простого мазка с щеки, который обеспечивает неинвазивность и конфиденциальность», — приводит выдержку из доклада Альсалем ТАСС.
В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила алжирку Иман Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин от чемпионата мира из-за ДНК-тестов, который выявили у них наличие мужской Y-хромосомы и повышенный уровень тестостерона. МОК допустил обеих спортсменок к участию в Олимпиад-2024, сославшись на нечеткие стандарты биохимического тестирования и непрозрачное управление IBA. МОК убежден, что Хелиф и Юйтин не являются трансгендерами, а их тестирование было нелегитимным и не заслуживающим доверия.
В итоге Хелиф на Играх в Париже завоевала золотую медаль в категории до 66 кг, а Юйтин стала чемпионкой в весе до 57 кг.