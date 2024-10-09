В ООН осудили отношение МОК к женскому спорту: «В некоторых обстоятельствах тесты на определение пола необходимы»

«Существуют обстоятельства, при которых тесты на определение пола необходимы, законны и пропорциональны для обеспечения справедливости и безопасности в спорте. Например, на Олимпийских играх 2024 года в Париже боксеры-женщины должны были соревноваться с двумя боксерами, чья гендерная принадлежность была под большим вопросом. Но Международный олимпийский комитет отказался проводить тест на определение пола. Современные технологии позволяют провести надежную процедуру скрининга пола с помощью простого мазка с щеки, который обеспечивает неинвазивность и конфиденциальность», — приводит выдержку из доклада Альсалем ТАСС.