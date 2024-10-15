«Геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». Что означает отставка главы ОКР?

И в этой связи логична концентрация спортивной власти — если не в одних руках, то хотя бы в рамках одной команды менеджеров. Именно так можно трактовать фразу «геополитические вызовы диктуют необходимость централизации». А это значит, что во главе ОКР теперь надо ждать либо самого Михаила Дегтярева, либо номинальную фигуру, которая будет уважаема в спортивной и политической элите, но не претендовать на рычаги управления. Олимпийский комитет и так в последнее время позиционировался как «министерство внешних спортивных связей», а в нынешних условиях роль этой организации и вовсе может быть сведена к минимуму.