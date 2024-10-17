Дегтярев открыл выставочную экспозицию форума «Россия — спортивная держава»

«Форум проходит на стыке Европы и Азии — в Республике Башкортостан. В этом году прекрасный город Уфа, в котором мы находимся, отмечает 450-летие со дня основания, мы поздравляем всех уфимцев с этим. Это прекрасный повод познакомиться с таким интересным самобытным регионом, как Башкортостан», — сказал Дегтярев.