Дегтярев открыл выставочную экспозицию форума «Россия — спортивная держава»

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» на форуме «Россия — спортивная держава» открытой.
«Форум проходит на стыке Европы и Азии — в Республике Башкортостан. В этом году прекрасный город Уфа, в котором мы находимся, отмечает 450-летие со дня основания, мы поздравляем всех уфимцев с этим. Это прекрасный повод познакомиться с таким интересным самобытным регионом, как Башкортостан», — сказал Дегтярев.
«Я объявляю выставку “Современный спорт. Инновации и перспективы” открытой, а всем нам, нашему спортивному сообществу, нашим гостям, желаю веры, надежды, любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет», — добавил министр.
На выставке будут представлены спортивные организации, регионы и страны-участники форума.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.