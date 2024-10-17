Дегтярев заявил, что спортивная вертикаль власти будет достраиваться дальше

Ранее в российском спорте выдвинули инициативы по объединению ряда федераций — была создана Федерация гимнастики России, куда вошли все организации, отвечающие за гимнастические виды спорта. 1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций по водным видам спорта. 16 октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов предложил объединить организацию с Федерацией гребного слалома России. 15 октября Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России, после которых он покинет пост президента организации.