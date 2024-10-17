Чернышенко заявил, что Западу не удастся запретить русскую культуру и спорт

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Форум «Россия — спортивная держава» в Уфе посетит большое количество зарубежных делегаций, несмотря на стремление коллективного Запада запретить все русское. Такое мнение журналистам на форуме высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Очень символично, что именно здесь, в гостеприимной Уфе, в год 450-летия города проходит форум “Россия — спортивная держава”, который является главной индустриальной площадкой, главным форумом нашей страны, где можно действительно посмотреть, увидеть и убедиться, что Россия — великая спортивная держава, — сказал Чернышенко. — Несмотря на попытки коллективного Запада запретить все русское — культуру, язык, спорт. Им это не удастся, сюда приехало большое количество зарубежных делегаций. Поэтому мы все в ожидании пленарной сессии, где главной темой будет как раз развитие спорта, его международное развитие, и, конечно, Совет при президенте РФ по спорту».
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Форум проводится с 2009 года, ранее его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород, Кемерово и Пермь.