Чернышенко заявил, что Западу не удастся запретить русскую культуру и спорт

«Очень символично, что именно здесь, в гостеприимной Уфе, в год 450-летия города проходит форум “Россия — спортивная держава”, который является главной индустриальной площадкой, главным форумом нашей страны, где можно действительно посмотреть, увидеть и убедиться, что Россия — великая спортивная держава, — сказал Чернышенко. — Несмотря на попытки коллективного Запада запретить все русское — культуру, язык, спорт. Им это не удастся, сюда приехало большое количество зарубежных делегаций. Поэтому мы все в ожидании пленарной сессии, где главной темой будет как раз развитие спорта, его международное развитие, и, конечно, Совет при президенте РФ по спорту».