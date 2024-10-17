Чернышенко заявил, что инвестиции в спорт способствуют росту ВВП России

«Ежегодно на спорт тратится более триллиона рублей. “Тратится” — слово, наверное, неправильное, инвестируется. Это наши инвестиции, инвестиции очень разумные, потому что они приводят к тому, что здоровый образ жизни повышает работоспособность наших граждан, Они меньше болеют, соответственно, больший вклад в ВВП», — отметил Чернышенко.