Путин связал будущее и суверенитет страны с вовлечением россиян в спорт

«Важно, чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Все это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны», — сказал президент.