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Россия остается сторонником принципов чистого спорта, заявил Путин

Путин о допинге: Россия остается сторонником принципов чистого и честного спорта.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 17 окт — РИА Новости. Россия остается сторонником принципов чистого и честного спорта, здоровье атлетов должно быть защищено, заявил президент России Владимир Путин, говоря о допинге в спорте.

Путин на Совете по развитию физической культуры и спорта отметил, что вынужденная пауза российских атлетов в участии в международных соревнованиях — это не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов и оставлять контроль в части проведения соревнований, медицинского и медикобиологического сопровождения спорта.

«Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта. Здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено. Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть национальный центр спорта, который будет работать вместе с российской академией наук и федеральным медикобиологическим агентством», — заявил российский лидер.