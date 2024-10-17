Россия остается сторонником принципов чистого спорта, заявил Путин

УФА, 17 окт — РИА Новости. Россия остается сторонником принципов чистого и честного спорта, здоровье атлетов должно быть защищено, заявил президент России Владимир Путин, говоря о допинге в спорте.
Путин на Совете по развитию физической культуры и спорта отметил, что вынужденная пауза российских атлетов в участии в международных соревнованиях — это не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов и оставлять контроль в части проведения соревнований, медицинского и медикобиологического сопровождения спорта.
«Мы были и остаемся сторонниками честного и чистого спорта. Здоровье атлетов, тех, кто фактически живет в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено. Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть национальный центр спорта, который будет работать вместе с российской академией наук и федеральным медикобиологическим агентством», — заявил российский лидер.