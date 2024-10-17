Путин: назначение Дегтярева на пост главы ОКР поможет развитию спорта

«Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента национального олимпийского комитета в одном лице, будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах, и работать более плотно с федерациями», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.