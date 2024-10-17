Путин: назначение Дегтярева на пост главы ОКР поможет развитию спорта

УФА, 17 окт — РИА Новости. Назначение главы Минспорта Михаила Дегтярева на пост руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) даст дополнительные возможности по развитию спорта, заявил президент России Владимир Путин.
На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. В свою очередь министр сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру.
«Если действительно у нас министр спорта возглавит и Национальный олимпийский комитет, то тогда у него, у министра и у президента национального олимпийского комитета в одном лице, будет больше возможностей, полномочий общаться и с регионами, регулировать работу в регионах, и работать более плотно с федерациями», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.