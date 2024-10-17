Дегтярев: «Готовы к диалогу с МОК. Берем курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о выдвижении кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР. Ранее действующий президент ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства, после которых он покинет пост главы организации.
«Возвращение в олимпийское движение сообразно вкладу российского и советского спорта в международное олимпийское движение и восстановление прав всех наших спортсменов. Это однозначный курс, с которого мы не сойдем», — приводит слова Дегтярева «Интерфакс».
По словам Дегтярева, Россия продолжит следовать олимпийским ценностям и готова к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Мы к диалогу готовы. У нас много контактов, в том числе с членами МОК, неофициальных. Нужно вести диалог. Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками.
Мы берём курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов. Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. В юридическую плоскость переносим наши отношения», — заявил Дегтярев.