Дегтярев: «Готовы к диалогу с МОК. Берем курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов»

«Мы к диалогу готовы. У нас много контактов, в том числе с членами МОК, неофициальных. Нужно вести диалог. Нужно прекратить друг друга оскорблять и сотрясать кулаками.



Мы берём курс на возвращение в олимпийскую семью и защиту прав наших спортсменов. Ни дверью хлопать не будем, ни бряцать словесным оружием. В юридическую плоскость переносим наши отношения», — заявил Дегтярев.