Дегтярев: Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы Олимпийского комитета России.



Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность. Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы для более тесного взаимодействия с регионами, спортивными федерациями и международным спортивным сообществом, что позволит эффективно развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений.



Вместе с коллегами мы продолжим работать над созданием современных условий для подготовки профессиональных спортсменов и повышением доступности спорта для каждого жителя нашей страны.



Главная наша задача — вернуться в Олимпийское движение, защитить права наших спортсменов. Россия внесла и еще внесет огромный вклад в мировой спорт, который без российских атлетов не летит», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.