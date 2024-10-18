Дегтярев: Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы

17 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение Шамиля Тарпищева о выдвижении кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР. Ранее на этой неделе действующий ОКР Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства, после которых он покинет пост президента организации.
Соответствующее предложение на заседании совета по развитию физической культуры и спорта выдвинул президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы Олимпийского комитета России.
Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность. Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы для более тесного взаимодействия с регионами, спортивными федерациями и международным спортивным сообществом, что позволит эффективно развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений.
Вместе с коллегами мы продолжим работать над созданием современных условий для подготовки профессиональных спортсменов и повышением доступности спорта для каждого жителя нашей страны.
Главная наша задача — вернуться в Олимпийское движение, защитить права наших спортсменов. Россия внесла и еще внесет огромный вклад в мировой спорт, который без российских атлетов не летит», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.