«Мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр». Главное из речи Владимира Путина в Уфе

«Перспективы — завтрашний день мирового спорта — нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации — в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов.



Сегодня уже очевидно, что мировой спорт, олимпийское движение пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, для насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод и отрицания традиционных ценностей, которыми веками, тысячелетиями живет подавляющее большинство стран и народов планеты.



Россия, как, уверен, и мировое большинство, выбирает другой путь. Это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества: в экономике и культуре, в науке и образовании, в здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте. Мы продвигаем новые форматы сотрудничества. При этом опираемся на подлинные идеалы и принципы спорта, а это солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, это благородство и уважение к достоинству соперника, к сильным соперникам. Мы к любым соперникам относимся с уважением».