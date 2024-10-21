Победы над игроками НБА и горнолыжный курорт за 150 тысяч в неделю. КНДР стала нашим другом — а как там со спортом?

В 2010 году Северная Корея пробилась на чемпионат мира по футболу — и тогда запомнилась невероятной игрой против Бразилии (1:2), а при исполнении гимна лидер сборной, выступавший за рубежом (!), разрыдался. Однако, когда после удачной победы северокорейское телевидение решилось показать матч против Португалии в прямом эфире, то комментатор сбежал из эфира при счете 0:4, а команда проиграла 0:7. Тренера сборной Ким Чен Хуна, который привел коллектив к самому крупному успеху за полвека, якобы после этого отправили на некоторое время в лагерь — но информацию об этом, опять же, распространили южнокорейцы.