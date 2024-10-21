Песков объяснил предложение кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР

«Вы слышали, что было высказано мнение представителей спортивной общественности, да, наших уважаемых представителей, спортивных функционеров международного класса, действительно, президент поддержал, но можно предположить, что, конечно, здесь связано со множеством факторов. Здесь главное именно что он занимает пост министра, и на нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением вот пришли к такой точке зрения», — сказал Песков журналистам на вопрос, почему кандидатуру Дегтярева предложили на пост главы ОКР.