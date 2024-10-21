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Песков объяснил предложение кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В предложении кандидатуры министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост главы ОКР учитывались отношения с олимпийским движением и то, что он занимает пост министра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил об уходе с занимаемого поста. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в четверг предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин. Дата выборов будет определена 7 ноября. В Уфе 17—19 октября проходит форум «России — спортивная держава».

«Вы слышали, что было высказано мнение представителей спортивной общественности, да, наших уважаемых представителей, спортивных функционеров международного класса, действительно, президент поддержал, но можно предположить, что, конечно, здесь связано со множеством факторов. Здесь главное именно что он занимает пост министра, и на нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением вот пришли к такой точке зрения», — сказал Песков журналистам на вопрос, почему кандидатуру Дегтярева предложили на пост главы ОКР.