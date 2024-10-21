Путин наградил паралимпийцев

Россияне в столице Франции выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Победителями Паралимпиады стали Андрей Калина (плавание на 100 метров брассом в классе SB8), Александр Яремчук (бег на 1500 метров, Т46), Валерия Шабалина (плавание на 200 метров вольным стилем, S14; 200 метров комплексным плаванием, SМ14), Алексей Чуркин (метание клаба, F32), Роман Жданов (150 метров комплексным плаванием, SM4; 50 метров на спине, S4), Дмитрий Черняев (плавание на 100 метров брассом, SВ4), Евгений Торсунов (прыжки в длину, Т36), Александр Костин (бег на 1500 метров, Т13), Дарья Лукьяненко (200 метров комплексным плаванием, SM11; 100 метров брассом SВ11; 100 метров вольным стилем S11), Андрей Вдовин (бег на 400 метров Т37; 200 метров, Т37), Хетаг Хинчагов (прыжки в длину, Т38), Владимир Свиридов (толкание ядра, F36), Мария Павлова (плавание на 100 метров брассом, SВ7), Иван Ревенко (метание копья, F54), Матвей Якушев (плавание на 100 метров вольным стилем, S11).
Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Параатлеты выступали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне.