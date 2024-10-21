Путин наградил паралимпийцев

Россияне в столице Франции выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Победителями Паралимпиады стали Андрей Калина (плавание на 100 метров брассом в классе SB8), Александр Яремчук (бег на 1500 метров, Т46), Валерия Шабалина (плавание на 200 метров вольным стилем, S14; 200 метров комплексным плаванием, SМ14), Алексей Чуркин (метание клаба, F32), Роман Жданов (150 метров комплексным плаванием, SM4; 50 метров на спине, S4), Дмитрий Черняев (плавание на 100 метров брассом, SВ4), Евгений Торсунов (прыжки в длину, Т36), Александр Костин (бег на 1500 метров, Т13), Дарья Лукьяненко (200 метров комплексным плаванием, SM11; 100 метров брассом SВ11; 100 метров вольным стилем S11), Андрей Вдовин (бег на 400 метров Т37; 200 метров, Т37), Хетаг Хинчагов (прыжки в длину, Т38), Владимир Свиридов (толкание ядра, F36), Мария Павлова (плавание на 100 метров брассом, SВ7), Иван Ревенко (метание копья, F54), Матвей Якушев (плавание на 100 метров вольным стилем, S11).