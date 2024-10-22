В ГД призвали дать возможность детям бесплатно пробовать виды спорта

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Необходимо обеспечить каждому ребенку возможность бесплатно попробовать себя в разных видах спорта, заявил журналистам член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев, комментируя инициативу о сертификатах на занятия спортом для детей.
Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов заявил РИА Новости о необходимости рассмотреть возможность создания сертификатов на оплату дополнительных занятий по спорту для детей.
«Я бы сделал отдельный сертификат на занятия спортом. Дети должны приучаться к спорту с раннего возраста. К тому же, надо будет сделать так, чтобы каждый ребенок мог бесплатно попробовать себя в разных видах спорта, а уже потом выбрал, что ему больше по душе», — сообщил Свищев.
По его словам, спортивное воспитание детей должно выходить за рамки обычной физкультуры в школах. Он добавил, что поддерживает идею Хамитова, отметив, что необходимо тщательно проработать все нюансы введения таких сертификатов в спортивных секциях.
«Сейчас в школах существует система сертификатов, где дети от 5 до 17 лет могут получить дополнительное образование за счет государства в различных кружках или секциях. Востребованные кружки получают больше денег, и это помогает им развиваться. Однако такая система работает не во всех регионах нашей страны, необходимо расширять географию. И этот сертификат действует лишь на один кружок: ребенку приходится выбирать между условной художественной школой и футболом», — рассказал Свищев.
Также депутат Госдумы предложил рассмотреть возможность единого сертификата на всех детей одной семьи.
«Есть случаи, когда у родителей, например, два ребенка, и им приходится оплачивать занятия в двойном размере. Представьте, какая это сумма. Нужно предусмотреть разные варианты, чтобы сделать спорт доступнее для каждой семьи нашей страны. Инициатива отличная, нужно лишь правильно всё реализовать», — заключил парламентарий.
В четверг в Уфе президент РФ Владимир Путин проводил заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Во время заседания Путин обратил внимание на коммерциализацию детского спорта, в частности на требования платить дополнительно за индивидуальные занятия в секциях.