В ГД призвали дать возможность детям бесплатно пробовать виды спорта

«Сейчас в школах существует система сертификатов, где дети от 5 до 17 лет могут получить дополнительное образование за счет государства в различных кружках или секциях. Востребованные кружки получают больше денег, и это помогает им развиваться. Однако такая система работает не во всех регионах нашей страны, необходимо расширять географию. И этот сертификат действует лишь на один кружок: ребенку приходится выбирать между условной художественной школой и футболом», — рассказал Свищев.