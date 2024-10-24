Уайлд: выдача паспортов легионерам негативно отражается на России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд высказался о смене гражданства футболиста «Зенита» Дугласа Сантоса.
Дуглас Сантос в понедельник стал гражданином России указом президента страны Владимира Путина в соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции РФ. В этот же день «Зенит» на официальном сайте отметил, что бразильский защитник перестанет считаться легионером в РПЛ после разъяснений от Международной федерации футбола (ФИФА).
«Я думаю, что это негативно отражается на России, когда выдают паспорта спортсменам или другим известным людям, которые не проходят через ту же юридическую процедуру, что и все остальные обычные люди. Я бы даже сказал, что в моем случае в 2011 году было неправильно выдавать мне российский паспорт, так как я мог бы легко забрать свой выигрыш и уехать из России после Олимпиады в Сочи, как большинство этих спортсменов сделали или сделают, когда им больше не будет выгодно оставаться в России», — приводит слова Уайлда Metaratings.
Уайлд, уроженец США, получил российское гражданство и начал выступать за сборную России в 2012 году. На Олимпиаде в Сочи спортсмен завоевал две золотые медали. На Играх 2022 года в Пекине он выиграл бронзу.