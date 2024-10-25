Польша начала готовить стратегию проведения Олимпийских игр 2040 года

«Это кажется реальным проектом, если мы подойдем к нему серьезным образом, если мы соответствующим образом подготовимся. Я сегодня представлю суммы, которые мы тратим на спорт. Если вы увидите суммы, которые мы тратим, а эти суммы могут только возрасти, то все, кто будет смотреть презентацию, увидят, что это позволяет реализовывать великие проекты», — сказал польский министр.