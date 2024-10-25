Польша начала готовить стратегию проведения Олимпийских игр 2040 года

ВАРШАВА, 25 окт — РИА Новости. Польша начала подготовку стратегии проведения у себя Олимпийских игр 2040 года, сообщил министр спорта и туризма страны Славомир Нитрас.
Прошлой осенью президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет провести у себя летние Олимпийские игры 2036 года.
«Мы работаем над стратегией. Стратегия должна описать, что мы хотим сделать, какие это должны быть Игры, в какую сторону мы хотим пойти, что хотим предложить и показать», — сказал Нитрас в эфире радиостанции RMF FM.
Он считает, что текущие и планируемые расходы Польши на спорт позволяют провести Олимпийские игры.
«Это кажется реальным проектом, если мы подойдем к нему серьезным образом, если мы соответствующим образом подготовимся. Я сегодня представлю суммы, которые мы тратим на спорт. Если вы увидите суммы, которые мы тратим, а эти суммы могут только возрасти, то все, кто будет смотреть презентацию, увидят, что это позволяет реализовывать великие проекты», — сказал польский министр.
Говоря о необходимых для проведения Игр спортивных объектах, он привел в пример французский опыт возведения временных арен. «Французы создали новые тренды при организации Олимпийских игр. Они строили временные объекты», — сказал Нитрас.