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Глава ПКР Рожков раскрыл, сколько участников СВО стали паралимпийцами

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об участии раненых участников специальной военной операции (СВО) в паралимпийском движении.

Источник: paralymp.ru

— Мы позитивно смотрим в будущее с учетом той большой работы, которую сегодня ПКР проводит по вовлечению в паралимпийский спорт участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, которые привели к инвалидности.

— Много их уже вовлечено?

— Порядка 3 тыс. — это те, кого мы охватили. Я не скажу, что они регулярно занимаются, но через наши мероприятия они прошли. С началом СВО мы активно посещаем госпитали и реабилитационные центры, проводим мастер-классы, паралимпийские уроки и мотивационные встречи. (…).

— Кто-то из участников СВО участвует в крупных соревнованиях?

— У нас уже много ребят участвует в чемпионатах в субъектах РФ, а также в чемпионатах России. Буквально на днях в городе Раменское Московской области состоялся чемпионат России по волейболу сидя. В 12 из 17 команд — участники СВО, причем есть такие команды, которые полностью сформированы из числа ветеранов СВО. В общей сложности более 60 таких ребят будут участвовать в чемпионате.

— Кого-то можете выделить?

— Второй год призером чемпионата России в фехтовании становится Владислав Шинкарь из Омска. Он выступает за команду своей области и уже вошел в сборную страны. Ринат Васильев в пауэрлифтинге два года подряд выигрывает чемпионат Москвы и уже дважды неплохо выступил в чемпионате России, где вошел в десятку лучших спортсменов — участников СВО. Неплохо ребята выступают в баскетболе на колясках, в пулевой стрельбе.

Есть еще один очень интересный факт. CISM (Международный совет военного спорта. — прим. Sport24) проводит соревнования среди военнослужащих, в том числе и для военных, имеющих инвалидность. Это очень серьезная организация, объединяющая 140 стран. Цыден Генинов, лейтенант из Бурятии, участник СВО, в феврале этого года на чемпионате мира по стрельбе из лука, проводимом под эгидой CISM, завоевал бронзовую медаль, — заявил Рожков в интервью «Известиям».