Глава ПКР Рожков раскрыл, сколько участников СВО стали паралимпийцами

— У нас уже много ребят участвует в чемпионатах в субъектах РФ, а также в чемпионатах России. Буквально на днях в городе Раменское Московской области состоялся чемпионат России по волейболу сидя. В 12 из 17 команд — участники СВО, причем есть такие команды, которые полностью сформированы из числа ветеранов СВО. В общей сложности более 60 таких ребят будут участвовать в чемпионате.