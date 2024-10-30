«Не дадим легионерам ни тиына». В спорте Казахстана — кампания против натурализации

«Любой ценой добиваться медалей — не наш путь, — считает президент Токаев, намекая на допинговый скандал с участием казахстанских спортсменов. — Все мы помним, какими средствами в прошлом в угоду ложной славе достигались такие цели. В итоге здоровье многих спортсменов пострадало, они ушли из спорта, а репутации страны был нанесен ущерб. Казахстану не нужны мнимые однодневные достижения. Я уже говорил о том, что нас не должно волновать то, что о нас подумают, мы должны гораздо больше заботиться о том, кем мы являемся на самом деле… Нельзя по любому поводу посыпать голову пеплом, копаться в прошлом, впадать в депрессию и нигилизм. Перед нами стоят ясные цели. Мы должны стать передовой страной, а для этого нам необходимо, сплотившись, общими силами идти только вперед».