Я уж не говорю про то, как проходила сама Олимпиада в Париже. Имею в виду церемонию открытия — это такой позор. Считаю, что правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана. Я, конечно, слышала, что что-то подобное планируется на церемонии. Но, когда ее посмотрела, всё равно оказалась в шоке. И осадок такой остался, что закрытие даже не стала смотреть. Раз олимпийским движением правят такие сатанисты, то волей или неволей задумаешься: а надо ли нам в этом участвовать. И не только из-за этого такие эмоции. Например, когда читаешь новости, что сербского дзюдоиста дисквалифицировали за то, что он перекрестился… Это просто бред! Тут уже чем-то другим попахивает — не политикой, а какой-то сектой! Это мое мнение. Оно, может быть, отличается от чьего-то другого, но я в таком олимпийском движении полностью разочарована. И то, как это характеризуется руководством нашей страны, нашего спорта, я полностью разделяю. Такое олимпийское движение нам не нужно.