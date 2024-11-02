В России озвучили условия для спортивного сотрудничества с Западом: «Мы со своей стороны готовы»

В конце февраля 2022 года после начала СВО на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. Осенью 2023-го МОК рекомендовал допустить россиян до турниров, но многие федерации не последовали его рекомендациям. Так, спортсмены из РФ до сих пор отстранены во всех зимних видах спорта и во всех командных видах. На Олимпийские игры-2024 в Париже были допущены всего 15 россиян. Все российские атлеты, допущенные до международных турниров, выступают в нейтральном статусе.